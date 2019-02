2010 yılında 3 şube ile devralınan Bursa Kebap Evi iki girişimci kardeşin yönetim stratejileri ve franchise sistemi ile büyüyerek Türkiye’nin 37 ilinde ve yurt dışında toplam 98 şubeye ulaşmasının ardından, 2019 yılında yurt dışı hedeflerine ağırlık verdi.

Yurt dışında ilk olarak Almanya'da şubeleşen İskender markasının sıradaki yurt dışı şubesi İran'da olacak. Bursa Kebap Evi, Türkiye’de de aktif olarak faaliyet gösteren İran’ın köklü ticaret şirketi “Sweet World Trade Development PVT” ile master franchise anlaşması imzaladı.

HER ŞUBEDE EN AZ 2 TÜRK ÇALIŞACAK

İmzalanan master franchise anlaşması ile İran'da ilk 5 yıl içinde 30 şube açmayı hedefliyor. Kendi yatırımlarıyla birlikte alt franchise verme hakkı da bulunan şirket, aynı zamanda Bursa Kebap Evi ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri de üstlenecek.

Anlaşma kapsamında her şubesinde en az 2 Türk vatandaşını da istihdam edecek olan İranlı şirket, franchise isim hakkı için Bursa Kebap Evi'ne 30 bin dolar ve yüzde 4 royalty bedeli ödeyecek.

Markasını global marka konumuna taşımak da kararlı olan ve Türk markalarına, yurt dışına açılmaları konusunda cesur davranmalarını öneren Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, “Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen markaların sayısı her geçen gün artıyor. Yurt içinde yabancı markalarla rekabet ederken, yurt dışında da bir Türk markasının markalaşabileceğini ve başarıyla büyüyebileceğine inancımız tam. Yurt dışı hedeflerimize Almanya ile başladık, şimdi İran ile devam ediyoruz. Yaptığımız işbirliği ile bu yıl İran’da ilk şubelerimizi açmaya hazırlanıyoruz ve 5 yılın sonunda İran’da 30 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda İran’a ciddi bir istihdam alanı yaratacak. Türkiye’de pazarın en güçlü oyuncularından biriyiz, kurduğumuz güçlü franchise sistemi markalara örnek oluyor. Markamızın ve geleneksel lezzetlerimizin yurt dışına taşınması konusundaki yatırımlarımızın devamı gelecek. Ortadoğu ve İran’a et ve süt ürünleri bizden gidiyor. Aynı zamanda gıda ihracatı ile yeni bir katma değer yaratıyoruz. Her şey merkezden gidecek.” dedi.

2019 yılı içinde ilki İran Mall, ardından Atlas Mall, Arg Mall ve cadde konseptinde şubeleri açarak markanın İran pazarında bilinirliğini artırarak büyütme hedefindeyiz. 5 yıllık projeksiyonda 15 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. İranlılar Türk lezzetlerini seviyor. Kısa zamanda istediğimiz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Sweet World CEO İsmail Ağazade

Sweet World CEO’su İsmail Ağazade; “Bursa Kebap Evi Türkiye’den İran’a giden ilk zincir restoran markası…”

İran'ın başta petrol ve doğalgaz olmak üzere zengin yer altı kaynaklarıyla büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu söyleyen İsmail Ağazade, "İran, 80 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın en güçlü şirketleri için büyük bir pazar. Türkiye’den inşaattan, tekstil ve gıdaya birçok markanın yatırıma yöneldiği, yatırımcı işbirliklerinin geliştiği pazar, aynı zamanda Ortadoğu’da büyüme potansiyeli açısından da önemli bir geçiş noktası. Stratejik konumu ile büyüyen bir ekonomik seyir içinde olan İran’a yatırımlar da her geçen gün artıyor." dedi.

Özellikle gıda sektörü ülkede hızlı yükselişe geçtiğini vurgulayan Ağazade, “İran’da gıda sektörü sürekli gelişiyor ve İran halkı Türk yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor. Sektördeki bu gelişim ve büyüme beni sektöre yatırım yapmaya teşvik etti. Türkiye’de Bursa Kebap Evi’nin başarılı bir gıda zinciri olarak öne çıktığını gördüm. Markanın müşteri memnuniyeti, yurt dışı büyüme potansiyeli ve başarısı, iki genç girişimcinin kısa zamanda yarattığı başarı hikayesi ve kurduğu sistem güven verdi. Markanın yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonrasında kendilerinin samimiyeti ve marka gelişimine bakış açılarıyla alt yapı ve yatırımcılarına verdiği destekler de beni etkiledi. Birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hedef Global Pazarlar, Sırada Amerika ve Dubai Var.

Türkiye’de yatırımcılarla büyümek isteyen ve kendi yatırımlarıyla globale fokuslanan Bursa Kebap Evi’ne en çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden talep gelirken, marka öncelikle Amerika, Dubai, Abu Dhabi, Fransa, Kuveyt ve Katar'da büyümeyi hedefliyor.

2019 yılının ilk anlaşmasını İran ile imzalayan marka, Amerika ve Fransa ile de master franchise anlaşmalarını tamamlamak üzere.

Bursa Kebap Evi, anlaşmalar çerçevesinde, 2019 yılı içinde İran’da 5, şube açacak. Dubai Souk Madinat Jumeirah AVM’de ve Abu Dhabi Deerfields Mall & One Stop Centre da ise kendi yatırımlarıyla 3 şube açacak.

2019’da yurt dışında 10 yeni restoran açarak şube sayısını 108’e ulaştırmayı hedefleyen BKE 2023’te 150 şube sayısına ulaşmak istiyor.

Türkiye’de 37 ilde ve yurtdışında toplam 98 şubesi ile bulunan markanın restoranlarında yılda 960 ton et tüketiliyor, 6 milyon misafir ağırlanıyor ve marka çatısı altında 1500 kişi istihdam ediliyor. 2017 yılında 142 milyon TL olan cirosunu 2018’de yüzde 33 büyüterek yaklaşık 200 milyon TL’ye çıkaran marka, 2019 yılında yüzde 30 büyüme hedefiyle 260 milyon TL’nin üzerinde ciro hedefliyor.

İskender, Bursa Kebabı, Muhteşem Bursa, Beğendi Yatağında Köfte gibi ana yemeklerin, Kemalpaşa ve Uludağ tatlılarının, Şıra ve Kozahan Türk Kahvesi gibi yöreye has ürünlerle faaliyet gösteren Bursa Kebap Evi 2019 yılı başında Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonu Sümeyye Boyacı’ nın Ana Sponsoru olmuştu.