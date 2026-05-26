BURSA KURBANLIK FİYATI NE KADAR?

Bursa genelinde güncel piyasa verilerine göre küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 18 bin TL ile 50 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor. Koç ve iri küçükbaş hayvanlarda fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığı ifade edilirken, canlı kilo fiyatlarının ise ortalama 420-480 TL bandına ulaştığı kaydediliyor.

Büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların hayvanın cinsi, kilosu ve yaşına göre değiştiği belirtiliyor. Bursa’da dana ve tosun fiyatlarının 140 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkabildiği ifade edilirken, 7 hisseli büyükbaş kurbanlık hisse bedellerinin ise ortalama 22 bin TL ile 45 bin TL arasında değiştiği bildiriliyor.