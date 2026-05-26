Bursa kurbanlık fiyatları 2026! Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bursa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların hayvanın cinsi, kilosu ve yaşına göre değiştiği belirtiliyor. Peki, "Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu?" İşte 2026 Bursa kurbanlık fiyatları ile büyükbaş, küçükbaş, dana, koç fiyatı...
Kurban Bayramı öncesinde Bursa’daki kurban pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve İnegöl’de kurulan hayvan pazarlarında satışlar sürerken, kurbanlık fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Uzmanlar ise kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık durumuna, küpe kayıtlarına ve yaş şartlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, 'Büyükbaş, küçükbaş, dana, koç fiyatı ne kadar ve hisse fiyatları kaç para?' İşte detaylar...
BURSA KURBANLIK FİYATI NE KADAR?
Bursa genelinde güncel piyasa verilerine göre küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 18 bin TL ile 50 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor. Koç ve iri küçükbaş hayvanlarda fiyatların daha yüksek seviyelere çıktığı ifade edilirken, canlı kilo fiyatlarının ise ortalama 420-480 TL bandına ulaştığı kaydediliyor.
Büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların hayvanın cinsi, kilosu ve yaşına göre değiştiği belirtiliyor. Bursa’da dana ve tosun fiyatlarının 140 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkabildiği ifade edilirken, 7 hisseli büyükbaş kurbanlık hisse bedellerinin ise ortalama 22 bin TL ile 45 bin TL arasında değiştiği bildiriliyor.
Öte yandan Bursa’daki kurban satış noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle İsabey Kurban Pazarı, Geçit Kurban Pazarı ve Alaattinbey Hayvan Pazarı gibi büyük pazarlarda vatandaşların fiyat araştırması yaptığı görüldü. Üreticiler, bayram yaklaştıkça fiyatların bir miktar daha artabileceğini belirtiyor.
Uzmanlar ise kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık durumuna, küpe kayıtlarına ve yaş şartlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan, veteriner kontrolünden geçmiş hayvanların tercih edilmesi öneriliyor.