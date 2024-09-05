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        Bursa'nın iki ilçesinde su kesintisi

        Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde yarın Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde 00.10-10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:59
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        Bursa'nın iki ilçesinde kesinti
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde yarın (6 Eylül 20024) su kesinti yapılacak.

        Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalarda Mustafakemalpaşa ilçesi Kazanpınar, Doğanalan, Sincansarnıç, Kocakoru, Körekem, Killik, Ağaçlı mahallerinde ve Or-Metal Mermer Fabrikasında, Nilüfer ilçesi ise Unçukuru, Üçpınar, Atlas, Kadriye, Maksempınarı, İnegazi, Ayvaköy, Fadıllı, Korubaşı (Gelemit bölgesi dahil) mahallelerinde ve civarında 06 Eylül 2024 tarihinde 00.10-10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

        BUSKİ tarafından yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olunması istendi.

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