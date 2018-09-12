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"Onun için bizim en büyük gelir kaynağımız yerli turistler. Çarşı, hafta içi günde ortalama yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veriyor. Hafta sonu bu rakam 3-4 binlere çıkıyor. Ramazanda iftarda tüm çarşı açık oluyor ve iftar vakti aynı anda 3 bin kişiyi doyurduğumuz oluyor. Burada harika bir ortam oluşuyor."