        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Ordu kaç kilometre? Bursa - Ordu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Ordu kaç kilometre? Bursa - Ordu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa ile Ordu arasındaki destinasyon, Marmara Bölgesi'nin hareketli şehir dokusundan başlayıp İç Anadolu'nun geniş ve açık coğrafyasına, ardından Karadeniz'in kıyıya paralel uzanan canlı hattına doğru ilerleyen oldukça geniş bir rota sunar. Bursa'dan ayrılan biri ilk etapta yoğun yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinin çevrelediği bir çizgide ilerler. Otoyol bağlantısına ulaşıldığında manzara açılır; geniş şeritler ve düzenli hatlar sürüşü daha akıcı hale getirir. İç kesimlere doğru devam ettikçe peyzaj sadeleşir, açık ova görüntüleri belirginleşir ve uzun düz yollar yolculuğa daha sakin bir karakter kazandırır. Karadeniz'e yaklaşıldığında rota da yeniden değişir. Peki, Bursa - Ordu kaç kilometre? Bursa - Ordu mesafe ne kadar? İşte detaylar.

        Giriş: 24.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:43
        BURSA - ORDU KAÇ KM?

        Bursa ile Ordu arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 850 ile 880 kilometre arasında değişir. Bu uzaklık kullanılan güzergâha, çevre yolu tercihlerine ve geçiş yapılan bağlantı noktalarına göre birkaç kilometrelik farklılık gösterebilir. Bursa’dan ayrılan biri ilk olarak Marmara Bölgesi’nin canlı trafiğinden çıkar ve düzenli otoyol hatlarına yönelir. Yolun bu bölümü geniş şeritleriyle akıcı ilerler. İç kesimlere doğru devam edildiğinde manzara değişir; açık araziler, uzun düz hatlar ve daha sakin bir trafik yapısı kendini gösterir. Karadeniz’e yaklaşıldığında rota yeniden hareketlenir. Kıyıya paralel ilerleyen yol, bölgenin yerleşim yoğunluğu ve kısa ticari geçişleri nedeniyle daha canlı bir hâl alır. Ordu’ya yaklaşırken yeşil dokunun yoğunluğu artar ve bölgenin dağlık yapısı belirginleşir. Bu mesafe iki şehir arasındaki ulaşımı uzun bir rota haline getirse de yolun büyük kısmının düzenli olması, sürüşün öngörülebilir bir çizgide ilerlemesini sağlar.

        Bursa ile Ordu arasındaki yolculuğa çıkmadan önce rotanın uzun bir mesafe sunduğunu ve üç farklı bölgenin yol karakterini bir arada barındırdığını bilmek gerekir. Bursa’nın şehir içi trafiği, özellikle hareketli saatlerde yolculuğun ilk bölümünde ilerlemeyi yavaşlatabilir. Otoyol hattına bağlanıldığında yol çizgisi genişler ve uzun süre sabit hızla ilerlemek mümkün olur, bu nedenle yola çıkmadan önce lastik basıncı, yakıt seviyesi ve fren tepkisi mutlaka kontrol edilmelidir. İç Anadolu geçişlerine doğru rota daha sakin bir yapı kazanır ancak uzun düz hatlar dikkat dağınıklığına yol açabileceği için belirli aralıklarla mola vermek sürüş güvenliğini artırır. Karadeniz’e yaklaşıldığında ise yol karakteri tamamen değişir; kıyıya paralel ilerleyen trafik daha canlıdır ve yerleşimlerin sık olması nedeniyle hız zaman zaman düşebilir.

        Kıyı yolunda ani şerit değişimlerinden kaçınmak, kavşak noktalarında dikkatli olmak ve yağışlı günlerde zemin kayganlığına karşı kontrollü ilerlemek önemlidir. Kış döneminde yüksek kesimlerde sis, kar ve buzlanma görülebileceği için far ayarı ve kış lastiği hazırlığı büyük önem taşır. Su, temel acil durum ekipmanları ve telefon şarjının hazır olması da uzun rota boyunca konfor kazandırır.

        BURSA - ORDU NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bursa’dan Ordu’ya kara yolu ile yapılan yolculuk genelde 11 ile 12.5 saat arasında tamamlanır ancak bu süre, tercih edilen güzergâha, yol çalışması bulunan kesimlere, yoğunluğa ve hava koşullarına göre değişebilir. Bursa’dan çıkış aşaması şehir trafiği nedeniyle yer yer yavaş ilerleyebilir. Otoyol bağlantısına ulaşıldığında yol çizgisi genişler ve sürüş daha dengeli bir tempoya oturur. İç kesimlere doğru ilerleyen rota uzun süre düz hatlar sunar. Bu bölüm sürüşü rahatlatır ancak uzun mesafe nedeniyle düzenli aralıklarla mola vermek önem taşır. Karadeniz’e yaklaşıldığında yol yapısı değişir; kıyı şeridine paralel ilerleyen hat daha canlı bir trafiğe sahiptir. Yerleşim yoğunluğu arttığı için hız zaman zaman düşebilir. Özellikle Giresun–Ordu arasındaki kıyı kesimlerinde kısa yavaşlamalar görülebilir. Kış aylarında yüksek bölgelerde sis, yağış ve zemin kayganlığı süreyi uzatabilir. Yaz döneminde ise bölgesel hareketlilik artar. Buna rağmen yolun büyük kısmı düzenli olduğu için planlama doğru yapıldığında Bursa–Ordu arasındaki yolculuk genellikle bu süre aralığında tamamlanır.

        Bursa ile Ordu arasında en kolay ulaşım yöntemi kara yoludur, çünkü iki şehir arasındaki rota hem otoyol bağlantılarıyla desteklenir hem de farklı bölgelerden geçmesine rağmen yön takibi net bir çizgide ilerler. Bursa’dan ayrılan biri kısa sürede otoyol hattına ulaşır ve bu aşamadan sonra geniş şeritli yol yapısı sürüşü rahatlatır. İç kesimlere doğru ilerleyen bölüm, uzun düz hatları ve açık manzarasıyla tempoyu sabitleyen bir yapıya sahiptir. Bu da özel araçla yolculuk edenlerin planını kolaylaştırır. Toplu taşımayı tercih eden yolcular için gün içinde düzenli hareket eden otobüs seferleri bulunur. Bu seferler genelde aktarma gerektirmeden Ordu yönüne devam ettiği için pratiktir. Karadeniz’e yaklaşıldığında yol yapısı değişse de kıyı hattı boyunca uzanan bağlantılar yön karışıklığı yaratmaz. Güzergâhta yeterli mola noktası, hizmet alanı ve tabela bulunduğu için uzun mesafe olmasına rağmen sürüş yönetimi kolaydır.

