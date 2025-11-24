Bursa - Oylat kaç kilometre? Bursa - Oylat arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Oylat’a doğru dönülen noktada rota yeniden dönüşüm geçirir. Bölgenin yeşil dokusu, ağaç kuşakları ve yükselen arazi yapısı belirginleşir. Virajlı yol hattı, doğal manzarayı daha hissedilir kılar. Oylat’a yaklaşıldığında sakin bir atmosfer, kaplıcalara özgü çevresel yapı ve dağlık peyzaj öne çıkar. Peki, Bursa - Oylat kaç kilometre? Bursa - Oylat mesafe ne kadar? İşte detaylar.

BURSA - OYLAT KAÇ KM?

Bursa ile Oylat arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 75 ile 85 kilometre arasında değişir. Bu uzaklık, çıkış noktasına ve tercih edilen güzergâha göre birkaç kilometre farklılık gösterebilir. Bursa merkezinden ayrılan biri ilk etapta şehrin yerleşim yoğunluğundan çıkarak daha sakin bir çizgiye doğru ilerler. Yol yapısı kısa süre içinde doğanın hâkim olduğu bir atmosfere dönüşür. İnegöl yönüne gidildikçe sanayi bölgeleri, düzenli kavşaklar ve geniş şeritler sürüşü rahatlatır. Oylat’a yaklaşırken rota belirgin şekilde daralır ve bölgenin dağlık yapısı hissedilmeye başlar. Bu bölümde ağaçların oluşturduğu yeşil kuşak belirginleşir ve yol kıvrımlı bir hâle gelir. Mesafe uzun görünmese de geçiş yapılan coğrafi yapı sayesinde rota sakin ama sürekli değişen bir manzara sunar. Bu nedenle Bursa-Oylat hattı, kısa sayılabilecek bir yolculukta bölgesel geçişleri hissettiren dengeli bir mesafe oluşturur.

REKLAM Bursa ile Oylat arasındaki yolculuk kısa görünse de rota boyunca değişen yol karakteri nedeniyle bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bursa’dan ayrılan biri ilk etapta şehir içi yoğunluğundan geçer, bu nedenle çıkış saatini trafiğin en yoğun olmadığı zamanlara denk getirmek süreci rahatlatır. İnegöl yönüne bağlanıldığında yol genişler ve akıcı bir yapı sunar; bu bölümde hızın dengeli tutulması ve uzun süre aynı tempoda ilerlemenin dikkat dağıtma ihtimaline karşı kısa molalar verilmesi faydalı olabilir. Oylat’a yaklaşırken yol karakteri belirgin şekilde değişir. Bölgenin dağlık yapısı nedeniyle virajlar sıklaşır, şeritler daralır ve eğim artar. Bu aşamada özellikle yağışlı havalarda zemin kayganlığına karşı kontrollü sürüş önem taşır. Kış aylarında sis, kar ve buzlanma görülebileceği için far ayarı, lastik durumu ve fren tepkisi yolculuk öncesinde mutlaka kontrol edilmelidir. Navigasyonun güncel olması yol çalışması olan kesimleri önceden fark etmeyi sağlar. Oylat’a yaklaşırken bölge turistik bir alan olduğu için zaman zaman kısa yoğunluklar oluşabilir. Bu nedenle ani şerit değişimlerinden kaçınmak, hız kontrolünü dikkatli yapmak ve trafik akışını takip etmek önemlidir.

BURSA - OYLAT NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bursa’dan Oylat’a kara yolu ile yapılan yolculuk genellikle 1 saat 15 dakika ile 1 saat 40 dakika arasında tamamlanır ancak süre; çıkış noktasına, trafik yoğunluğuna, hava şartlarına ve Oylat’a yaklaşırken daralan yol yapısına göre değişebilir. Bursa merkezinden ayrılan biri ilk birkaç dakika şehir içi yoğunluğunda ilerler. İnegöl yönüne bağlanıldığında yol çizgisi genişler, şerit düzeni daha net bir hâle gelir ve sürüş temposu belirgin şekilde rahatlar. Bu bölüm, hızın dengeli tutulabildiği akıcı bir hat sunar. Oylat’a yaklaştıkça yol karakteri değişir; dağlık yapıya geçişle birlikte virajlar artar, şeritler daralır ve hızın kontrollü tutulması gerekir. Bu nedenle yolculuğun son bölümü diğer kısımlara göre daha sakin bir ritimde ilerler. Yaz aylarında bölgeye olan ilgi nedeniyle Oylat girişlerinde trafik hafif yoğunlaşabilir. Kış aylarında ise yüksek kesimlerde görülen sis, kar ve buzlanma toplam süreyi uzatabilir. Buna rağmen rota genel olarak kısa ve düzenli olduğu için Bursa-Oylat yolculuğu çoğu zaman bu süre aralığında rahatlıkla tamamlanır.