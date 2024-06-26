Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti! Bursa'da, boşanma aşamasındaki eşi K.E. tarafından tabancayla vurulan Meltem E., durdurduğu taksiyle hastane yerine polis merkezine sığındı. Meltem E. ile yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan K.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:51 facebook

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