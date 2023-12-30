Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik toplama fabrikasında 17.00 sıralarında yangın çıktı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevredeki işçiler ve vatandaşlar da alevleri ve siyah dumanı cep telefonları ile kayda aldı. Siyah dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok noktasında görülürken, alevlere müdahale etti. Yangını yaklaşık bir saatte söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Fabrikada hasar yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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