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Bursa’daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek

Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan profesyonel reklam fotoğrafçısı 57 yaşındaki Semih Ural'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi. 1 çocuk babası Ural, bugün doğum gününde toprağa verilecek.

SON DAKİKA! Bursa’daki feci kazada acı detay: Doğum gününde toprağa verilecek - HABERLER
Bursa’daki feci kazada acı detay
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İHA

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı.

Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı.

Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi.

Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 34 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak getirilen ve ameliyata alınan Recep Göler de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu nedenle ölü sayısı 4'e çıktı.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Feci kazada acı bir detay da ortaya çıktı. Tırın karşı şeride geçip otomobiline çarpmasıyla hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın (57) bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

1 çocuk babası Ural, bugün doğum gününde Bursa Hamitler Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan Ural'ın ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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