En son nerede deprem oldu?

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Ragıp Ablay’ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor. Albay'ın minibüsünü görenler Çiçek Abbas filmini hatırlıyor.

İHA'nın haberine göre Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Maksadımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.