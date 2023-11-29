Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı - Futbol Haberleri

        Bursaspor Başkanı Recep Günay: Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı

        Bursaspor'un transfer tahtasını açamayacağı ve kulübün kapatılacağı yönündeki iddialara açıklık getiren Başkan Recep Günay, "Bu kulübü direkt kapatmaya kimsenin yetkisi yok. Tüm imkanlarını keserek, cezalar vererek, sahaya çıkmasını ve var olmasını önleyerek Bursaspor´u kapatmaya çalışıyorlar. Bursaspor kapanırsa bütün davalar düşecek. Bursaspor kapanırsa herkes rahat edecek. Üzülen taraftar olacak, şehir olacak, biz olacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonu Bursaspor, 13 yılda kötü yönetilmesi ve borcunun artması gibi sebeplerden TFF 2`nci Lig´e kadar düştü. Kulübün borcunun yaklaşık 1.5 milyar TL olduğunu söyleyen Bursaspor Başkanı Recep Günay, sosyal medyada, kötü gidişatın ardından Bursaspor´un kapatılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

        Bursaspor´u zarara uğratan kişilerin olayı kapatmak için kulübün kapanmasını istediğini öne süren Başkan Günay, "Doğrudan kapatılma gibi bir durum değil. Bursaspor Kulübü'nün yaklaşık 1.5 milyar TL borcu var. Bir de Bursaspor derneğinin vermediği yetkilerle, hukuk dışı kaybolan parası ve gayrimenkulü var. Bunlar araştırılmasın ve yapanların yanına kar kalsın, kulübün de borcu piyasada boşta kalsın. Kulüp kapandığında hiç kimse alacağını alamayacak, kimse kulüp üzerinden rant sağlayamayacak, bu kulübü zarara uğratan insanlar da sorumluluktan kurtulmuş olacaktı. Kendilerinden olan adamlarla 3-4 yönetim devam ettiler, başka birisi gelip bu dosyaları açarsa gerçekler ortaya çıkmasın diye kulübü kapatma yoluna gittiler" diye konuştu.

        "BİZ ADAY OLMASAYDIK BU KULÜP KAPANMIŞTI"

        Bursaspor kongresinde kimsenin başkan adayı olmamasının kulübün kapatılması için yürütülen bir çalışma olduğunu iddia eden Recep Günay "Farkındaysanız 2.5 ay kimse Bursaspor Kulübü'ne başkan adayı olmadı. Kimse sonu olmayan bu kulübün başına gelip suça ortak olmak istemedi. Biz aday olmasaydık bu kulüp kapanmıştı, çünkü yönetmeliğe göre 2 kongrede yönetim kurulu oluşmazsa o dernek fesih oluyor. Üzerinde bulunan bütün demirbaşları da aynı faaliyeti gösteren başka bir derneğe devrediliyor. Bu en güzel kurtuluş yoluydu ancak Bursaspor´un hatırası, şampiyonlar ligi geliri, şampiyonluk geliri elden gitmiş oluyor. Bursaspor tamamen ortadan kalkmış oluyor" şeklinde konuştu.

        Bursaspor´un 1.5 milyar TL´lik borcunun mevcut şartlarda kapanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Günay, "Biz bu oyunu bozacağız diye geldik. Geldiğimizde Bursaspor Kulübü'nün neden sahipsiz kaldığını belirledik. İlk işimiz İçişleri Bakanlığı´na suç duyurusunda bulunmak oldu ve 4 aydır oradan inceleme istiyoruz. Bursaspor´un son 10 yılının incelenmesini istedik. Biz bu insanlarla kavga ederek bunun hesabını soramayız, bunu devlet inceleyecek. Açtığımız davalarda, Bursaspor´un üzerinden satılan gayrimenkullere şerh ve tedbir konuldu. Bu davalar bittiğinde usulsüz işlemleri yapan yönetimler kaybedecek. O yönetimler bizim üzerimize saldırdılar. `Kulüp kapansın, siz de gidin´ diyorlar. Biz neden gidelim, çünkü davanın arkasında duruyoruz. Daha öncekilerin yaptığı gibi tehditlerde geri çekilsek ya da para alsak bu kadar üstümüze gelmezlerdi. Bu borçların kapanma şansı yok" açıklamasında bulundu.

        "BURSASPOR KAPANIRSA HERKES RAHAT EDECEK"

        Kulübü tekrar eski günlerine döndürmek için hukuk mücadelesi verdiklerini belirten Başkan Recep Günay, "Türkiye Futbol Federasyonu, çıkardığı yönetmeliklerle bu kulübün daha önce ligde oynamasına olanak sağlamış. Şimdi `Böyle bir borcun varsa oynayamazsın´ diyor. Bursaspor´un borçları bugünün borçları değil, geçmiş dönemin borcu. 5-6 sene Bursaspor´u bu şartlarda lige almışsın, ceza kesmemişsin. Şimdi neden ceza kesiyorsun ki? Biz birinin ayağının nasırına mı bastık? Bunun puanla ya da maçla ilgisi yok. Biz buradaki rantı ortaya çıkarmaya çalıştığımız için, amaç kulübü susturmak. Bu kulübü direk kapatmaya kimsenin yetkisi yok. Tüm imkanlarını keserek, cezalar vererek, sahaya çıkmasını ve var olmasını önleyerek Bursaspor´u kapatmaya çalışıyorlar. Bursaspor kapanırsa bütün davalar düşecek. Bursaspor kapanırsa herkes rahat edecek. Üzülen taraftar olacak, şehir olacak, biz olacağız. Biz kimseden torpil istemiyoruz, hukuk dışı bir şey istemiyoruz. Biz yasalara uyuyorsak herkesin bu kanunlara uymasını istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Haksızsak karar verecek olan mahkemelerdir" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar