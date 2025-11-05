Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Bursaspor Basketbol: 68 - Joventut Badalona: 79 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bursaspor Basketbol: 68 - Joventut Badalona: 79 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, konuk ettiği İspanya'nın Joventut Badalona takımına 79-68 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:49 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor Basketbol evinde kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursaspor Basketbol, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İspanyol ekibi Joventut Badalona'ya 79-68 yenildi.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)

        Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 6, King 5, Konontsuk 13, Nnoko 9, Bora Satır 2, Berk Akın 10, Delaurier 2, Crawford 7, Yasukan Onar

        Joventut Badalona: Kraag 10, Rubio 24, Allen 5, Hunt 6, Tomic 8, Drell, Hakanson 13, Vives 2, Dekker 2, Ruzic, Birgander 4, Hanga 5

        1. Periyot: 16-20

        Devre: 36-42

        3. Periyot: 51-52

        4. Periyot: 68-79

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?