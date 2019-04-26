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Bursaspor'da Batalla'nın verilerine yaklaşılamadı

DHA

Bursaspor'da adını efsaneler arasına yazdıran Pablo Martin Batalla'nın ilerleyen yaşına rağmen kaydettiği geçen sezonki verilerine bu sezon yeşil beyazlı hiçbir oyuncu ulaşamadı

Pablo Martin Batalla

Bursaspor´da uzun yıllar ter dökmesinin ardından geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılan ve adını efsaneler adına yazdıran Pablo Martin Batalla, Bursa´ya gelirken takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Şehirde bir anda taraftarlar Arjantinli oyuncuya sosyal medya üzerinden sevgi gösterilerinde bulunurken, Batalla´nın Bursaspor´un sahasında ağırlayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

12 GOLE KATKI VERDİ

Bursaspor ise, Pablo Martin Batalla´nın yokluğunu hissediyor. Geçtiğimiz sezonu o dönem 34 yaşında olmasına karşın toplam 12 gole katkıyla tamamlayan Arjantinli yıldız, 5 gol ve 7 asist ile takımının en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Bu sezona ise bakıldığında yeşil beyazlı ekibin kadrosundaki hiçbir oyuncunun Batalla´nın geçen sezonki rakamlarına ulaşamadığı görülüyor. Takımın en golcü ismi Aytaç Kara dahi, kariyerinin en verimli sezonunu yaşamasına karşın 6 gol ve 1 asist ile oynuyor.

ASİST SAYISINA YAKLAŞILAMADI

Yeşil beyazlılarda Batalla, sezonu 7 asist ile tamamlarken; bu sezon en fazla asist yapan Allano Lima ise 3 golün hazırlayıcısı oldu. Lima´nın yanı sıra Yusuf Erdoğan, Iasmin Latovlevici ve Tunay Torun da ikişer asist kaydetti. Takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Latovlevici´nin ayrıca 3 golü de bulunuyor. Ayrıca Diafra Sakho ve Umut Nayir´in de bu sezon 3´er golü var.

 

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