Bursaspor, Hamza Gür’le anlaştı

Bursaspor Kulübü, bu sezonki beşinci transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım son olarak Ankaraspor’da forma giyen Hamza Gür’le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hamza Gür ile prensip anlaşmasına varmıştır”