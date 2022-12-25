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Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor bugünü çift idmanla tamamlayacak. Yeşil-beyazlılar günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Bursaspor kuvvet çalıştı
İHA

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar gruplar halinde salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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