Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "İzmir'e kazanmaya gideceğiz"

Er, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor maçını bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini söyledi.

Kulüp yönetiminin transfer tahtasının açılması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Er, "Açılsa da açılmasa da biz elimizden geleni yapacağız. Genç ve tecrübelilerle yolumuza devam edeceğiz. Açılmasa dahi mevcut kadroyla bu hedefe koşmak ve tutunmak istiyoruz. Ne olursa olsun." diye konuştu.

Er, Bursaspor'un vitrinine genç oyuncu çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Mesela Ali Akman gibi. Kulübün mali tablosu ortada. Kulübün de maddi kaynak elde etmesi gerekiyor. Bu tip çok oyuncu var. Her anlamda da bu oyunculara o ortamı oluşturmak gerekiyor. Bu hafta İzmir'e kazanmaya gideceğiz. Dirençlerine karşılık vermemiz lazım. Bizim için son derece önemli bir maç. Milli maç arasına kadar kazanabildiğimiz kadar puan kazanmamız lazım. Ondan sonra bahanemiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.