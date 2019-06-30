Sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan´ı getiren Bursaspor, teknik direktörlük için de rotasını Yalçın Koşukavak´a çevirdi. 46 yaşındaki teknik adam ile görüşmelerini sürdüren ve önemli bir aşama kaydeden Bursa temsilcisi, özellikle gençlere verdiği önem ile bilinen başarılı çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 2014'ten bu yana 4 sezondur 1'inci Lig'de teknik direktörlük yapan Koşukavak, İstanbulspor'daki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekerken, geçtiğimiz sezon da bir süre Gazişehir´i çalıştırmıştı.

İstanbulspor´da çalıştığı dönemde önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Koşukavak, özellikle Bursaspor´dan giden Mehmet Zeki Çelik´in bugünkü noktasına ulaşmasında önemli rol oynadı. Ayrıca şu an Bursaspor´un mevcut kadrosunda yer alan kaleci Okan Kocuk´la da çalışan deneyimli teknik adam, burada oyuncusuna verdiği süre ile 23 yaşındaki eldivenin milli takıma uzanan yolundaki etkenlerden biri olmuştu.

Daha öncesinde Bursaspor´da pek çok teknik direktörün ismi gündeme gelirken, camianın Yalçın Koşukavak´ta karar kılmasının nedenini ise tecrübesi ve gençlerle olan diyaloğu oluşturuyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig´in en fazla yerli oynatan ve en fazla altyapı oyuncusuna süre veren takımlarından biri olan Bursaspor´da anlaşma resmiyete kavuştuğu takdirde Koşukavak´ın 21 yaş altı oyunculara da ağırlık vererek, Bursa temsilcisindeki mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak istediği bildirildi.