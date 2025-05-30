Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı! 2025 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr
Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. 27 Nisan'da düzenlenen 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları erişime açıldı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında "Burs kazandınız" ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burstan yararlanabilecek. Burs almaya hak kazanan adaylara bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca burs ödemesi yapılacak. Peki, 2025 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İOKBS sınav sonuç sorgulama ekranı (meb.gov.tr)
İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Bu noktada sınava katılım sağlayan 1 milyondan fazla ortaokul ve lise öğrencisi ''2025 Bursluluk Sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. İşte, 2025 MEB İOKBS sınav sonuç sorgulama ekranı...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihninde düzenlendi.
Bu sene 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açıldı.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.
Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.
KONTENJAN DAĞILIMI
Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
BOŞ KALAN KONTENJANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.
(b) bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2024 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.
İLK BURS ÖDEMESİ EKİM AYINDA
Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.
Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.