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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk İOKBS sınav sonuçları için gözler MEB’te!

        Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bursluluk İOKBS sınav sonuçları için gözler MEB'te!

        27 Nisan Pazar günü yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı başında araştırmalar hız kazandı. Başarılı olan öğrencilerin hak kazanacağı İOKBS bursunun sonuçları MEB tarafından duyurulacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:12
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        İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 27 Nisan Pazar günü yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları sorgulama ekranı başında araştırmalar hız kazandı. Bursluluk Sınavı'na giren ortaokul ve lise öğrencileri aldıkları puan durumunu MEBGOV.TR ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 2025 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı

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        İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bursluluk Sınavı 2025 İOKBS sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

        BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BURSLULUK SINAVI NEDİR?

        Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

        Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

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