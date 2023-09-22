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İOKBS burs ücreti ve ödeme tarihi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. 22 Eylül Cuma günü açıklanacak olan bursluluk sınavı sonuçlarının ardından 5,6,7,8 ve hazırlık sınıfı 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin gözü "İOKBS burs ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?" sorusuna çevrilecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk ücreti ödeme tarih açıklandı. İşte 2023-2024 MEB İOKBS burs ücreti...