İOKBS burs ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?
İOKBS burs ücreti araştırmaları hız kazandı. Ortaokul 5,6,7,8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. 3 Eylül'de düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının 22 Eylül'de açıklanmasının ardından gözler İOKBS burs ücreti ve ödeme tarihine çevrilecek. İşte 2023-2024 bursluluk sınavı ücreti ve ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
İOKBS burs ücreti ve ödeme tarihi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. 22 Eylül Cuma günü açıklanacak olan bursluluk sınavı sonuçlarının ardından 5,6,7,8 ve hazırlık sınıfı 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin gözü "İOKBS burs ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak?" sorusuna çevrilecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursluluk ücreti ödeme tarih açıklandı. İşte 2023-2024 MEB İOKBS burs ücreti...
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!
İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İOKBS burs ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren yapılacak.