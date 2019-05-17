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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursululuk sınav giriş belgesi 2019! PYBS İOKBS giriş yerleri nasıl öğrenilir? Sorgulamak için tıklayın...

Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl alınır? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 bursululuk sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi açıklamıştı. Peki, bursluluk sınav giriş belgesi nereden alınır? 2019 PYBS İOKBS sınav giriş sorgulama ekranı için tıklayın...

bursluluk sınavı

Bursululuk sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. MEB 2019 sınav takvimide bursluluk sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi duyurmuştu. Peki, PYBS İOKBS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı takvimde sınav giriş belgelerinin 17 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.


BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bursululuk sınav giriş belgesini https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresi üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve e devlet şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

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