Bursululuk sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. MEB 2019 sınav takvimide bursluluk sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi duyurmuştu. Peki, PYBS İOKBS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı takvimde sınav giriş belgelerinin 17 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.



BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bursululuk sınav giriş belgesini https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresi üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve e devlet şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.