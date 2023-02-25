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Haberler Sağlık Burun Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Son zamanlarda en çok talep burun ameliyatlarına oluyor. Burun ameliyatlarına olan yoğun talepte şu noktaya dikkat etmek gerekiyor: Burun ameliyatlarından sonra dikkat edilmesi gereken çok fazla şey var.

Burun Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bu noktada sizlere burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler onları anlatacağız. Aynı zamanda burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Sorusuna da cevap vereceğiz. Eğer merak ediyorsanız hemen okuyarak bunu öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar!

Burun Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Burun ameliyatı olma süresi sizin istediğiniz operasyona göre değişiyor. Ama sonrasında da çok ciddi bir süreç başlıyor. O yüzden de burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler çok iyi bilmeniz lazım.

Burun şeklinin değişmesi için ya da yüzün yeniden yapılanması noktasında burun ameliyatları yapılıyor. Kişiler neyden şikayetçi olduklarını söylüyor, doktorlar da ona uygun ameliyatları gerçekleştiriyor.

Şimdi sizlere burun ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı sorusunun cevabını vereceğiz.

  • Öncelikle bol su içmeniz gerekiyor. Ameliyat sonrası vücudunuz çok su kaybedecek bu yüzden de o kaybı önlemelisiniz.
  • Sağlıklı beslenmelisiniz. Protein ağırlıklı beslenin.
  • Ameliyattan sonraki ilk 24- 48 saat boyunca, hafif besinler tüketin.
  • Sıcak sıvılardan, baharatlı gıdalardan ve yüksek tuzlu besinlerden uzak durmalısınız.
  • Şeftali ya da çilek gibi yumuşak meyveler tercih edebilirsiniz.
  • Püreler ve yoğurtlar da size iyi gelecektir.
  • Sıcak olmayan çorbalardan içebilirsiniz.
  • Aşırı sıvı alımından kaçınmalısınız.
  • Sigara tüketmeyin.
  • Alkol ve kafeinden kaçınmalısınız.

Ameliyat sonrası 2- 3 gün beslenme oldukça önemli. Eğer tansiyon ya da şeker hastasıysanız da doktorunuz size uygun bir beslenme programı çıkaracaktır.

Burun Ameliyatı Sonrası Banyo Yapılır mı?

Beslenme kurallarına uymanız gerektiğini bir kere daha hatırlatalım ve herhangi bir yanlış besinin sizi olumsuz etkileyebileceğini unutmayın.

Buna ek olarak burun ameliyatı sonrası banyo için de burnunuzdaki alçının çıkartılmasını beklemelisiniz. Bu da ortalama bir hafta sürecektir ve banyonuzu yapabilirsiniz. Fakat soğuk ve sıcak su teması burun damarlarına zarar verebilir bu sebeple de suyun ılık olması gerekiyor. Bunun ısısını ayarlayın ve ona göre duş alın.

Burun ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü? Bir diğer merak edilen konu da budur. Genel araştırmalara göre enfeksiyon ihtimali yüzde 3’tür. Bu ameliyat da bir cerrahi operasyon olarak sayılıyor ve bu yüzden de enfeksiyon riski bulunduruyor.

Bazen ameliyatın zorluğuna bazense sizin vücudunuzun tepki vermesine bağlı olarak enfeksiyonla karşılaşabilirsiniz. Bu imkansız değildir. Belirtileri nedir diye soruyorsanız hemen onlardan da bahsedelim:

  • Kızarıklık
  • Ödem
  • Ağrı ve artan deri ısısı
  • Renk değişiklikleri

Bu gibi durumlar yaşanıyorsa enfeksiyon kapmış olma ihtimali çok yüksektir. Sorunları mutlaka doktorunuzla detaylı bir şekilde paylaşmayı unutmayın. Bu belirtilere ve enfeksiyonun boyutuna göre hemen önlem alınması gerekir.

Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nedir?

Burun estetik ameliyatları kısa sürede iyileşmeleriyle biliniyor. Ama bu cerrahi operasyonun zorluğuna göre farklılık gösterecektir. Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci değişiyor. Burun müdahalesi yapıldıktan 5- 7 gün sonra ödem azalmalıdır ve şişlik de inecektir. Eğer bu ödem inmiyorsa bir sorun olabilir, doktorunuza iletmelisiniz.

Ödem ve şişlik tamamen gittiğinde ise son halini alma süreci başlar. İyileşme ve ağrı kısa sürede olurken burnun son halini alması bir seneyi bulabilir. Bu da deri inceliğine bağlıdır. Burun ameliyatı sonrası iyileşme süresi zaman istiyor ve sabır gerektiriyor. Burun ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer sorusunun cevabını verdikten sonra kısa bir şekilde burun ameliyatı sonrası neler yapılmaz, bundan da bahsedelim.

  • Hemen duşa girmemelisiniz.
  • Yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz.
  • Top kullanılan aktivitelerden de uzak kalmalısınız.
  • Özellikle ilk 3 ay boyunca sert darbeler almaktan kaçının.

Bütün bunlara dikkat ederseniz, burun ameliyatınızın başarıyla sonuçlandığını göreceksiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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