Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Apandisit Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
ABONE OL

Apandisit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Apandisit ameliyatları da belki de ülkemizde en çok yapılan ameliyatlardan birisidir. Buna bağlı olarak da en çok merak edilen konuların başında ameliyat sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği yer alıyor.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
HABERTURK.COM

Şimdi sizlere bütün detaylarıyla apandisit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Bunların cevaplarını aktaracağız. Hemen okuyun ve öğrenin.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Beslenme

Apandisit ameliyatları küçük bir operasyonla apandisitin vücuttan çıkarılmasıyla gerçekleşiyor. Apandisit patlaması oldukça riskli bir durumdur ve bu sebeple de hemen müdahale edilmesi gerekir. Apandisit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında da çok iyi bilgi sahibi olmanız lazım çünkü ameliyat sonrası yapacağınız yanlış bir şey size olumsuzluk olarak geri dönecektir.

İlk olarak apandisit ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı bundan bahsedelim.

  • Verilen ilaçları doğru sırayla ve düzenli bir şekilde almanız gerekiyor.
  • Tavsiye edilen ilaçlar ağrılara sebep olabilir ya da ağrılarınızı azaltmayabilir.
  • Doğal bitki çayları içebilirsiniz. Zencefil çayı için. Bu sizi enfeksiyondan koruyacak.
  • Taze deniz ürünleri tercih edebilirsiniz.
  • Yoğurt tüketin
  • Protein ağırlıklı beslenin ve paketli gıdalardan da uzak kalın.
  • Turşu tüketebilirsiniz. Bakterileri harekete geçirecektir.
  • Asitli ve gazlı içecek tüketin. Bağırsaklarınızda şişlik oluşturacağı için ameliyat sonrasında kesinlikle içmemelisiniz.

Eğer bunlara dikkat ederseniz, beslenme konusundaki titizliğinizle daha hızlı iyileşebilirsiniz.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Bu bilgilere ek olarak apandisit ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer bunu da aktaralım. Apandisit ameliyatı çok zorlu olmamakla beraber fazla ağrıya sebebiyet verebilir. Buna ek olarak ameliyatın zorluğuna ve kesiğin derinliğine göre ortalama 78- 96 saat arası sürecektir.

Bu ağrılar akut ağrı olarak geçer ve kontrol gerektirir. Size verilen ilaçları düzenli olarak kullanırsanız ağrılarınız bir süre sonra azalacaktır. Ameliyat sonrası yaşanan ağrılar son derece normaldir, çünkü kısa ya da uzun sürmesi fark etmez, bir ameliyat geçirmek her türlü zordur, ağrılar mutlaka olacaktır.

Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süreci de biraz sabır ve dikkat istiyor. Bu sebeple doktorunuzun uyarılarını dikkate almak zorundasınız. Aynı zamanda sizlere vereceğimiz tavsiyelerle daha hızlı iyileşebilirsiniz ve ağrılarınızı da azaltabilirsiniz.

  • Öncelikle dinlenmenize önem vermelisiniz. Olabildiğince dikkatli ve yavaş hareket etmelisiniz
  • Günlük su tüketiminizi kontrol edin ve bol bol su için.
  • Hafif ama vücudu yormayacak egzersizlerle vücudun dinç kalmasını sağlayın.
  • Eğer yoğun bir iş temponuz varsa ara vermek zorundasınız. Özellikle ağır kaldırmamalısınız

Bunlara dikkat ederseniz ve beslenmenizi de kontrollü, doğru bir şekilde yaparsanız kısa sürede iyileşebilirsiniz.

Apandisit Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Bu noktada en çok merak edilen ve dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da nelerin yapılmaması gerektiği. Öncelikle apandisit ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü sorusuna cevap verelim: Yeni dikiş atılan bir yarada enfeksiyon görülme ihtimali yüksektir. Eğer ameliyatlı bölgede aşırı ağrı, kanama, kızarıklık ya da şişlik görüyorsanız kesinlikle doktorunuzla görüşmelisiniz çünkü bölge enfeksiyon kapmış olabilir.

Buna ek olarak apandisit ameliyatı sonrası sigara ve alkol tüketmemelisiniz. Aynı zamanda ağır kaldırmamalısınız ve ani hareketlerden de kaçınmalısınız. Apandisit ameliyatı sonra banyo da oldukça risklidir, bu sebeple iyileşmeyi beklemeniz gerekiyor. İki gün sonrasında eğer bir sorun yaşamadıysanız banyo yapabilirsiniz.

Son olarak şunu da söyleyebiliriz: Apandisit ameliyatı olan kişiler ortalama 12 saat sonra ayağa kalkabiliyor ama zorlu bir ameliyatsa tamamen iyileşmeniz iki haftayı bulabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
SAĞLIK Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde aşılama' açıklaması
Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun yolu tekrar kesişti - En Son Haberler
SAĞLIK Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun ...
Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor
SAĞLIK Depremzede çocuklar zorlu süreci böyle atlatıyor
Dikkat çeken araştırma! Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir - Öne Çıkan Haberler
SAĞLIK Dikkat çeken tuz araştırması!
Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya LÖSEV umut oldu
SAĞLIK Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya ...
Deprem bölgesinde akciğer sağlığı riski
SAĞLIK Deprem bölgesinde akciğer sağlığı riski!
Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan psikolojik destek
SAĞLIK Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan ...
Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir
SAĞLIK Araştırma ortaya koydu! Kışın daha çok uykuya mı ...
Bademcik Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Bademcik Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
SAĞLIK Bademcik ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
SAĞLIK Kasık fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.