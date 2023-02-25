Bademcik Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Bademcik Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Ama şunu da belirtmeliyiz ki, bademcik ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında çok iyi bilgi sahibi olmalısınız. Aynı zamanda bademcik ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer bunu da bilmelisiniz.

Şimdi okuyarak bunları öğrenin ve bademcik ameliyatı sonrasında sizleri neyin beklediğini bilin.

Bademcik Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğal olarak sizlere bademcik ameliyatı sonrası beslenme ile ilgili bilgileri aktaracağız. Çünkü bademcik ameliyatları zorludur ve bu sebeple de ağrısını çok uzun süre çekebilirsiniz. Bu konuyla ilgili detayları da birazdan paylaşacağız.

İşte bademcik ameliyatı sonrası beslenme kurallarınız:

Doktorunuzun verdiği ilaçları kullanın

Bol su içmeye çalışın.

Ezilmiş püre kıvamında ürünler tüketebilirsiniz

Çorba içebilirsiniz

Asitli ürünlerden ise kaçınmalısınız.

Eğer böyle dikkatli bir şekilde besinlerinizi seçerseniz boğaz ağrınız olsa bile yemek yerken ya da bir şeyler içerken daha az ağrı hissedersiniz. Yutkunmalarda zorluk yaşayacaksınız ama yine de bu ağrıların normal olduğunu unutmayın.

Bademcik Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Az önce bahsettiğimiz konunun detaylarına gelelim. Bademcik ameliyatı sonrası iyileşme süresi farklıdır. Ama genel olarak bir bademcik ameliyatı sonrasında iki hafta kadar ağrılarınız olması normaldir.

Ayrıca yutkunurken de ağrılarınız olacak, bu da 3-4 gün sürecektir. Zaman içerisinde de ağrılar azalacaktır. Konuşmakta da güçlük çekebilirsiniz, bunların hepsinin normal olduğunu unutmamalısınız.

Bunlara ek olarak bademcik ameliyatı sonrası iyileşme süresi de 7-10 gün sürerken, yetişkinlerde 15 günü de bulabilir. Özellikle de çocuklar ağrıları daha fazla hissedebilirler ve bu süreçte de huzursuz olabilirler. Bu yüzden onlara karşı hassas yaklaşmalısınız.

Bademcik Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Bademcik ameliyatı sonrası iyileşme süreci hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra neler yapmamanız gerektiğinden de bahsedelim.

Bademcik ameliyatı sonrası asitli ürünlerden kaçının.

Sigara ve alkol tüketmeyin.

Pipet kullanmaktan uzak durun.

Kırmızı renkte gıdalardan ve içeceklerden uzak durun.

Acı ve baharatlı gıdalar tüketmemelisiniz.

Boğazınızı çizebilecek keskin uçlu gıdalar da kullanmayın. Orası açık yara ve bu sebeple de dikkatli olunması gerekiyor.

Bunlara ek olarak bademcik ameliyatı sonrası banyo da yapmamalısınız. Özellikle ilk 3-4 gün uzak durmalısınız. Ameliyattan 15 gün sonra ılık suyla banyo yapabilirsiniz.

Bademcik Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Görülür Mü?

Diğer merak edilen konu da enfeksiyon görülüp görülmeyeceğidir. Bu konuya da hemen açıklık getirelim. Bütün cerrahi işlemlerde aslında enfeksiyon riski bulunur. Bu sebeple bademcik ameliyatı olduğunuz zaman da enfeksiyon görülebilir.

Buna ek olarak belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Öksürük

Ateş

Şiddetli boğaz ağrısı

Yutkunurken ağrı

Yorgunluk

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Boyun bezlerinde şişme

Bütün bunlar enfeksiyon belirtisidir ve herhangi bir durum yaşandığı zaman hemen doktorunuzla bunu paylaşmalısınız. Böylece hemen önlem alınabilir ve tedavi uygulanabilir.

Bademcik ameliyatları iyileşme süreleri daha önce de belirttiğimiz üzere değişkenlik gösteriyor. Siz dikkat edilmesi gerekenleri bilirseniz ve ona göre önleminizi alırsanız, bu süreci hızlandırabilirsiniz. Bu sebeple dikkatli olmalısınız ve yanlış hareketlerden, yanlış gıda tüketiminden uzak durmalısınız. Böylece daha çabuk iyileşeceksiniz.

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