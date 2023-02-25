Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Aslında kasık fıtığı ameliyatı düşünüldüğü kadar kolay değil. Buna bağlı olarak ağrıları ve iyileşme süreci de fazla olacaktır. Kasık fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Buna ek olarak kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer sorusunun da cevabını vereceğiz.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Beslenme

Kasık fıtığı ameliyatları zorludur. Bu sebeple kasık fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler çok iyi bilmelisiniz. Kesinlikli yanınızda bir yakınınız olmalı ve size yardım etmeli. Çünkü ağrılarınız olacak ve bu süreçte size destek olacak birisine ihtiyaç duyacaksınız. Beslenme konusuna gelecek olursak;

İlk 48 saat boyunca bol bol sıvı tüketmelisiniz

Verilen ağrı kesicileri düzenli olarak almalısınız.

Alkolden uzak durmalısınız

Sebze suyu tüketebilirsiniz.

Çay ya da kahve seviyorsanız bir bardakla sınırlayabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında ameliyat sonrasında beslenme konusunda sadece bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sıvı gıdalar tüketebilirsiniz. Vücudunuzu çok yormayacak şekilde beslenebilirsiniz. Herhangi bir zaman ve gıda kısıtlaması da bulunmuyor.

Önemli olan ilaçların düzenli alınmalısıdır.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Bir diğer önemli konu da kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadar ve ağrı kaç gün sürer?

Her ikisinin de cevabını aktaralım. Öncelikle ağrının kaç gün süreceğinden bahsedelim. Ağrılar ortalama 6 haftada geçmeye başlar. Yüzde 90 oranında azalma görülür ama yine de tam olarak geçmeyebilir. Çünkü çok ciddi bir ameliyattır ve derin bir operasyon sonucunda yapılır. Bu sebeple hastaların çoğunda ağrı belirtileri de 6 ay kadar sürebilir.

Yine de bütün bu süreçlerde doktorunuzla iletişim halinde olmalısınız. Kronik bir ağrıya dönüşmemesi için hangi önlemleri almanız gerektiğini de öğrenin.

Buna ek olarak kasık fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci hakkında da biraz bilgi verelim. Bu süreç değişkenlik gösterecektir. Aslında ağrılar haricinde yaranın iyileşmesi ve fıtığın geçmesi 3- 4 gün sürebiliyor. Ama bu normal hayatınıza dönebileceğiniz süredir. Bunun yanı sıra ağrı aylarca devam edecektir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Peki bu kadar önemli ve riskli bir ameliyat sonrasında neler yapılmamalı, nelere dikkat edilmeli?

Erken zaman diliminde ağır kaldırmayın ve ani hareketlerden kaçının

Ağrı kesicileri kullanın ama size verilen dışında bir şey kullanmayın.

Araba kullanmayın

Denize girmeyin.

Zararlı ve asitli gıdalardan uzak durmalısınız.

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası banyo da yapmamalısınız.

Bunlara ek olarak kasık fıtığı ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü sorusuna da hemen cevap verelim. Ameliyatlarda enfeksiyon riski çok yüksektir ve bu ameliyata bağlı olarak enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu enfeksiyonlar yama enfeksiyonu olarak bilinirler ve çok fazla etkene bağlı ortaya çıkabilir. Hemen doktorunuzla iletişime geçmeli, durumu aktarmalısınız.

Sonrasında da nasıl geçirileceği konusunda tedaviye başlanmalı ve bu şekilde bir yol izlenmeli. Eğer kasık fıtığı ameliyatı olduysanız ve sonrasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bilemiyorsanız bu yazı ile bilmeniz gereken her şeyi de öğrenmiş oldunuz.

Sadece dikkatli olmalısınız ve olası risklerde de doktorunuzla konuşmalısınız. Ani hareketlerden uzak durun ve bir süre yaranızı izleyin. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin.

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