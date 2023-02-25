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Haberler Sağlık Varikosel Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Varikosel Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Varikosel ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Varikosel ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Erkeklerde görülen bir çeşit damar rahatsızlığı olarak bilinen varikosel, ameliyat ile alınabiliyor. Peki bu süreçte sizleri neler bekliyor ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Varikosel erkeklerin çoğunda görülebiliyor ve böyle durumlarda ancak ameliyat bir çözüm olarak görülebiliyor.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Varikosel Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Şimdi sizlere bütün detaylarıyla varikosel ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgileri aktaracağız. Böylece sizler de varikosel ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer öğrenmiş olacaksınız.

İşte bilmeniz gereken detaylar hemen aşağıda…

Varikosel Ameliyat Sonrası Beslenme

Varikosel, erkeklerde kısırlığa kadar yol açabilen bir hastalıktır. Bu sebeple erken teşhisi ve tedavisi oldukça önemlidir. Testislerin içinde bulunan skrotumdaki toplardamar varisleşiyor ve sonrasında sol testisi etkiliyor. Bazı durumlarda her iki testis de etkilenebiliyor ve varikosel hastalığı oluşuyor.

Varikosel ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler, bunları sizlere aktaracağız. Öncelikle beslenme kurallarından bahsedelim:

  • - Yeşil yapraklı sebzeler tüketin.
  • - Antioksidan bakımından zengin meyveler yiyin.
  • - Omega 3 içeren gıdalar tüketin.
  • - Bol sıvı tüketin.
  • - Sigaradan ve alkolden uzak durmalısınız.

Bu gibi gıdalara öncelik verirseniz, daha hızlı bir şekilde iyileşebilirsiniz. Tabi bu noktada sadece beslenmenize dikkat etmeniz yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda doktorunuzun da önereceği hafif egzersizleri yapmalısınız. Böylece iyileşme süreciniz hızlanacaktır.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Bu konu da bizi bir sonraki soruya getiriyor. Varikosel ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer? Bu ameliyat bazı durumlarda zorlu geçerken bazı durumlarda da o kadar zorlamıyor. Ama bu tabi ki tamamen enfeksiyonun ne kadar yayıldığına bağlıdır.

Genel olarak bakıldığında ağrılar ortalama bir ay kadar sürebilir. Ayrıca varikosel ameliyatı sonrası iyileşme süreci ise 3 hafta kadar sürebilir. 4-5 gün sonra normal yaşantınıza devam edebilirsiniz ama yine de bu süreçte doktor kontrollerinizi aksatmamalısınız ve ağır faaliyetlerden kaçınmalısınız.

Bütün bunların yanı sıra varikosel ameliyatı sonrası iyileşme süresi ameliyatın nasıl yapıldığına bağlı olarak da değişiyor. Örneğin tek taraflı bir ameliyat olduysa ağrı kısa sürede geçer ve iyileşme daha çabuk gerçekleşir. Ama iki taraflıysa bu süre uzayacaktır.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Merak edilen bir başka konu da bu süreçte neler yapmamanız gerektiğidir. Öncelikle sizlere şunu söyleyelim: Varikosel ameliyatı sonrası banyo yapmamalısınız. Buna ek olarak;

  • - Bol bol istirahat etmelisiniz, hemen kalkmamalısınız.
  • - Ameliyat bölgesine darbe almamalısınız.
  • - Pansumana dikkat etmelisiniz. Pansuman zamanlarınızı aksatmayın.
  • - Ani hareketlerden uzak durun.
  • - 15 gün içerisinde de cinsel ilişkiden uzak durmalısınız.

Son olarak varikosel ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü şeklinde soruların da sorulduğunu belirtelim. Ameliyat ortamlarında enfeksiyon kapılma ihtimali her zaman vardır. Varikosel ameliyatı sonrası erken dönemde kanamalar oluşabilir, buna bağlı olarak testislerde ve kasık bölgesinde ağrılar da yaşanabilir. Eğer bunlar çok şiddetli bir şeklide yaşanıyorsa enfeksiyon oluşma durumu vardır. Bununla ilgili doktorunuzla da konuşabilirsiniz.

İlk iki ya da üç gün içerisinde enfeksiyon oluşabilir. Pansumanlarınızı düzenli bir şekilde yapmalısınız ve takip de etmelisiniz. Böylece herhangi bir sorunu hemen fark edebilirsiniz.

Bütün bunlar göz önüne alındığında varikosel ameliyatı oldukça önemlidir. Erken teşhislerinin yapılması gerekir ve böylece alınacak önlemler arasında hangileri değerlendirilmeli, buna karar verilebilir.

Sizlere varikosel ameliyatı sonrası dikkat etmeniz gerekenlerin neler olduğunu aktardık. Böylece neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız bunları öğrendiğinizde daha dikkatli olabilirsiniz. Sadece düzenli takip ve hareketlerinizde dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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