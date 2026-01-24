Burun damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken burun damlası kullanmak orucu bozar mı?

Oruçlu iken kullanılan ilaçlar, ibadetin geçerliliği açısından her Ramazan döneminde yeniden araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Burun damlası da bu kapsamda en çok merak edilen uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Oruçluyken burun damlası kullanmak orucu bozar mı sorusu, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar için ayrı bir önem taşıyor. Diyanet, bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu görüşlerine dayanan açıklamalarla net bir çerçeve çiziyor. Burun yolunun doğrudan boğazla ve mideyle bağlantılı olması, yapılan değerlendirmelerin temelini oluşturuyor. Sahur ile iftar arasında yapılan kullanımların nasıl sonuç doğurduğu, ilacın vücutta izlediği yola göre ele alınıyor. Bu nedenle burun damlasının miktarı ve kullanım şekli belirleyici kabul ediliyor.

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Burun damlası orucu bozar mı sorusu, Diyanet kaynaklarında açık ve net ifadelerle ele alınıyor. Diyanet'e göre burun, mideye açılan bir yol olarak kabul ediliyor. Bu nedenle burun yoluyla alınan sıvı ya da ilaçların boğazdan aşağı inerek mideye ulaşması halinde orucun bozulduğu belirtiliyor. Ancak her burun damlası kullanımının doğrudan orucu bozduğu yönünde genel bir hüküm bulunmuyor. Burada temel ölçü, kullanılan ilacın mideye ulaşıp ulaşmadığı olarak ifade ediliyor. Az miktarda kullanılan ve mideye ulaşmayan burun damlalarının orucu bozmadığı yönünde görüş bildiriliyor. Buna karşılık, ilacın tadı boğazda hissedilir ve mideye indiği anlaşılırsa orucun bozulduğu kabul ediliyor. Bu değerlendirme, Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından esas alınan temel ölçü olarak öne çıkıyor.

Diyanet açıklamalarında, burun damlasının kullanım şeklinin de önemli olduğu vurgulanıyor. Özellikle oruçlu iken başın geriye fazla yatırılması, ilacın boğazdan aşağı akma ihtimalini artırabiliyor. Bu durum, orucun riske girmesine neden olabiliyor. Bu nedenle burun damlası kullanmak zorunda kalan kişilerin daha dikkatli davranması gerektiği ifade ediliyor. Zorunlu bir sağlık durumu yoksa, burun damlasının iftardan sonra tercih edilmesi öneriliyor. Sağlık sebebiyle gündüz saatlerinde kullanım kaçınılmazsa, orucun daha sonra kaza edilmesi gerektiği de Diyanet tarafından dile getiriliyor.