Busan I Park - Anyang rakamlar

Busan I Park ve Anyang, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Busan I Park 30 puanla 3. sırada, Anyang 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Busan I Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Anyang, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 448 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Busan I Park kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Anyang sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler.

Busan I Park son hafta oynanan Ansan Greeners maçında 0-1 kazandı.

Anyang ise Seoul E-Land karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Busan I Park, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Busan I Park, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Anyang, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Anyang, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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