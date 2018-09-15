Busan I Park - Bucheon 1995 rakamlar

Busan I Park ve Bucheon 1995, 16 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 41 puanlı Busan I Park 3. sırada bulunuyor, Bucheon 1995 31 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Busan I Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bucheon 1995, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 570 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Busan I Park kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bucheon 1995 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Busan I Park son haftadaki Daejeon Citizen müsabasında 1-2 yenildi.

Bucheon 1995 ise Anyang maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Busan I Park, 20 gol attı ve 15 gol yedi.

Bucheon 1995, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bucheon 1995 20 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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