Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
Antalya'da, halk otobüsünü sollamak isterken sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Araçtan fırlayan 22 yaşındaki Buse Ceren Karacaoğlu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Antalya'da kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi.
Ahmet Ü., kullandığı hafif ticari araçla iddiaya göre Ahmet C.C.'nin kullandığı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.
ARAÇ KALDIRIMA ÇARPTI DIŞARI FIRLADI
DHA'daki habere göre Ahmet Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durdu. Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu (22) dışarı fırladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Karacaoğlu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLMUŞ
Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
BAŞINI CENAZE ARACINA YASLANIP, AĞLADI
Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.