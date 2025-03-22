Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Buse ceren Karacaoğlu araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!

        Antalya'da, halk otobüsünü sollamak isterken sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Araçtan fırlayan 22 yaşındaki Buse Ceren Karacaoğlu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi.

        Ahmet Ü., kullandığı hafif ticari araçla iddiaya göre Ahmet C.C.'nin kullandığı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.

        ARAÇ KALDIRIMA ÇARPTI DIŞARI FIRLADI

        DHA'daki habere göre Ahmet Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durdu. Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu (22) dışarı fırladı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Karacaoğlu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLMUŞ

        Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        BAŞINI CENAZE ARACINA YASLANIP, AĞLADI

        Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

        KAZA ANI KAMERADA

        Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?