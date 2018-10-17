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Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, tanıtım toplantısında konuşan Buse Varol, reklamdaki romantik Alişan'ın aksine gerçekte durumun öyle olmadığını belirterek, "Bir tek mutfak kısmı doğru, yemek yapar. Ancak ağızdaki gül ve kahvaltı kısmı yok" ifadelerini kullandı.