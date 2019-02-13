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"İNSANLARIN KALBİ ZİFTLEŞMİŞ"

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara da isyan eden ünlü şarkıcı, "Bugün bari saçma sapan yorum yapmayı bıraksınlar. Bir 'Allah analı babalı büyütsün' demek zor değil. Bu kadar çamur, bu kadar kalbi ziftleşmiş insan olamaz ya. Sosyal medya hayatımızın bir parçası evet ama tanımadığınız bir insan hakkında bu kadar kötü yorumlar çok incitici. İnsanların doğumlarında ve ölümlerinde bari insan olun" diyerek sitem etti.