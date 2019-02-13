Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Burak adını verdi. Altunizade'de bir hastanede doğum yapan Buse Varol'un oğlunu 10.19’da dünyaya getirdiği öğrenildi.
Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 kilo 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" açıklamasını yaptı.
SOSYAL MEDYAYA SİTEM ETTİ
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Burak bebeğin doğumunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Alişan, “Çok heyecanlıydım. Korkuyordum da. Hep yaşayan arkadaşlarım söylüyordu bambaşka bir duygu olduğunu. Çıktığı an gözümden yaşlar geldi. Ağlamamak mümkün mü?” diyerek duygularını dile getirdi.
"İNSANLARIN KALBİ ZİFTLEŞMİŞ"
Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara da isyan eden ünlü şarkıcı, "Bugün bari saçma sapan yorum yapmayı bıraksınlar. Bir 'Allah analı babalı büyütsün' demek zor değil. Bu kadar çamur, bu kadar kalbi ziftleşmiş insan olamaz ya. Sosyal medya hayatımızın bir parçası evet ama tanımadığınız bir insan hakkında bu kadar kötü yorumlar çok incitici. İnsanların doğumlarında ve ölümlerinde bari insan olun" diyerek sitem etti.
Annesi Nurhan Serpici ve oğlu Eymen ile soluğu hastanede alan Ece Erken, çok heyecanlıydı.
"KENDİM DOĞURMUŞ KADAR SEVİNDİM"
"Alişan kadar heyecanlıyım" diyen Erken, “Kendim doğurmuş kadar heyecanlıyım. Sonuçta hala oldum, çok güzel bir duygu” dedi.
Muhabirlerin "Burak’ı kıskanacak mısın?" Sorusuna Eymen’in "Kıskanacağım" cevabını vermesi kahkahalara neden oldu.
"MINCIKLAYASI GELİYOR İNSANIN"
Hastane çıkışı konuşan Çağla Şıkel, "Erkek bebek ama bir kız güzelliğinde, mıncıklayası geliyor insanın. Dudakları Buse’ye benziyor. Buse kadar ne istediğini bilen, Alişan kadar da eğlenceli olsun" diye konuştu.
"HEYECANIMI ANLATABİLMEM İMKANSIZ"
Şıkel, Buse Varol-Alişan çiftini hastanede ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından, "Tarif edemem ki neler hissettiğimi... Mutluluğumu, heyecanımı anlatabilmem imkansız. Bugünleri de gördük şükürler olsun. Gudum, Buse'm hayatınızın en güzel gününde yanınızda olabilmek çok güzeldi. Ahhh dedim ahhh, ne güzel günler... Hoş geldin Burak bebek, çok ama çok sevileceksin..." paylaşımını yaptı.
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