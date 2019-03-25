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"TURUNCU SAÇLI BAYAN BENİ TAKİP EDİYOR"

Buse Varol'un yeni imajına bir yorum da eşi Alişan'dan gelmişti. Alişan, Buse Varol ile arabada çekilen karesini, "Arkadaki kırmızıya çalan turuncu saçlı bayan evimden çıktığımdan beri takipte. Şimdi de arkamda oturuyor" notuyla paylaşmıştı. Gelen eleştirilerin ardından Varol, eski saç rengine geri dönmüştü.