Buse Varol: Alişan saçımı peruk sandı

Giriş: 25.03.2019 - 09:50 | Güncelleme:  

Alişan, eşi Buse Varol ile önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda görüntülendi. Çift, arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, mekan çıkışında geçtiğimiz günlerde saçlarını turuncuya boyatan Buse Varol, eşi Alişan'ın isteği üzerine saçlarını siyaha boyattığını söyledi.

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    "ALİŞAN SAÇIMI PERUK SANDI"

    Buse Varol, "Alişan ilk başta peruk sandı, inanmadı. Sonra çok tepki alınca tekrar değiştirdim" dedi.

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    TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

    Saçlarını boyatan Varol, geçtiğimiz günlerde takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi takipçisi "Çok güzel olmuş" yorumunu yaparken kimisi de bu rengin Varol'a yakışmadığını dile getirmişti.

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    "TURUNCU SAÇLI BAYAN BENİ TAKİP EDİYOR"

    Buse Varol'un yeni imajına bir yorum da eşi Alişan'dan gelmişti. Alişan, Buse Varol ile arabada çekilen karesini, "Arkadaki kırmızıya çalan turuncu saçlı bayan evimden çıktığımdan beri takipte. Şimdi de arkamda oturuyor" notuyla paylaşmıştı. Gelen eleştirilerin ardından Varol, eski saç rengine geri dönmüştü.

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