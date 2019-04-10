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Spor kıyafetlerle girdiği alışveriş merkezinden ceketle çıkan Alişan, "Before-after' diye verirsiniz fotoğrafları" şeklinde espri yaptı. Bir hayli neşeli olan ünlü şarkıcı, oğlu Burak hakkında, "Çok sakin bir bebek. Bizi hiç üzmüyor. Şu an çok yoğun çalışıyoruz, bir tatil planımız yok" diye konuştu.