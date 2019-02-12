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"SABAHTAN BERİ BİRİLERİ HESABIMLA UĞRAŞIYOR"

Konuyla ilgili Buse Varol, "Sabahtan beri birileri hesabımla uğraşıyor, benim adıma bir takım şeyler yapıyormuş. Hesabımı kurtardım" açıklamasını yaptı.