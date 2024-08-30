Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
Çorum'da işe gitmek için evinden çıkan 19 yaşındaki Buse Serttaş'ı bacağından ısırdıktan sonra ortadan kaybolan maymun, 3 gündür bulunamıyor. Maymunun bazı evlerin balkonunda görüldüğü görüntüler ortaya çıkarken, hayvanın kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bir evden kaçtığı iddia edilen maymun, 19 yaşındaki Buse Serttaş'a saldırdı.
Buse Serttaş'ı bacağından ısırdıktan sonra kaçan maymun için arama çalışması başlatıldı.
Buse Serttaş, tedavisi sonrası taburcu olurken, 3 gündür aranan maymuna dair herhangi bir iz bulunamadı.
Maymunun bazı evlerin balkonunda görüldüğü görüntüler ortaya çıkarken, hayvanın kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
MAYMUNUN ISIRDIĞI GENÇ KIZ KONUŞTU
Tekstil atölyesinde çalışan Buse Serttaş, maymunun ısırmasından dolayı çok korktuğunu ve acı çektiğini söyledi.
Evden çıkıp yürüdüğü sırada önüne bir şey düştüğünü fark ettiğini belirten Serttaş, "Ben önce kedi zannettim. Umursamayıp geçecektim ama bir de baktım ki maymun. Bir anda ayağıma saldırdı ve ısırdı." dedi.
Apartmandakilerin yardımına koştuğunu dile getiren Serttaş, "Ben aparmana girdim, maymun dışarıda kaldı. Uzun süre ambulansa binemedik. Maymun apartmandaki bir eve girdi ve sonra uzaklaşınca ben de bu sırada ambulansa girdim." diye konuştu.
Serttaş, maymunun girdiği eve, daha sonra sokaktaki araçlara zarar verdiğini anlattı.
Hastanede tedavi edildiğini ve rapor alması nedeniyle bugün çalıştığı tekstil atölyesine gitmediğini aktaran Serttaş, maymunun başka insanlara ve çocuklara saldırabileceğini düşünerek, polis merkezine şikayet dilekçesi verdiğini kaydetti.
Maymunun girdiği evin sakinlerinden Esma Biçer ise maymunun evde 3 bardak kırdığını, sandalyeleri devirdiğini, çocukların oyuncaklarını alıp evden çıktığını anlattı.
"KIŞLIK YİYECEKLERİM GİTTİ"
Maymunun balkondan evine girmeye çalıtığını söyleyen Esma Nalıncı da o anları anlattı.
Maymunun sokakta yürüyen vatandaşlara saldırdığını ve bir kişinin bacağını ısırdığını gördüğünü belirten Nalıncı, maymunun büyün kışlık yiyeceklerini yediğini söyledi.
Nalıncı şunları anlattı:
"Alarm çalıyordu, onu kapattım. Sonra üst komşudan ve dışarıdan sesler gelmeye başladı. Ben uyandığımda eve hırsız girdi sandım. Balkona gittim, dışarı çıktığımda maymunla göz göze geldik. Balkonu dağıtmıştı. Daha sonra zemin kattaki komşuma gitti. Onun evine girmiş. Onun da evindeki eşyaları dağıttı. Arkadaşlar işe giderken onlara saldırdı. O sırada bir genç arkadaşımızın ayağını ısırdı. Sonra ambulans çağırdık. Onu hastaneye götürdüler. Durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Biz bunu daha önce de apartmanda olduğunu duymuştuk. Maymun'un Çorum'da ne işi var, benim evimde ne işi var? Her şeyi talan etti. Benim bütün kışlık yiyeceklerim gitti. Oğlumun telefonunu düşürüp ekranını kırdı. Ben bu zararlarımızı talep ediyorum" dedi.