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Haberler Gündem 3. Sayfa Büşra'nın katili intihara kalkışmış! - Günün öne çıkan haberleri
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Büşra'nın katili intihara kalkışmış!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Büşra Kabataş’ı işkence ederek öldüren, daha sonra da yakan zanlının cezaevinde intihar etmeye çalıştığı öğrenildi

Büşra'nın katili intihara kalkışmış! - Günün öne çıkan haberleri
Cani intihara kalkışmış!
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İHA

Kocaeli'nde, 7 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında kan donduran bir olay meydana geldi.

BÜŞRA'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

PLATONİK AŞIK GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik’e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı’yı gözaltına aldı.

GENÇ KIZI İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜP EVİ YAKTI

Taner Yaylacı’nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı canice öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATINA SON VERMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Taner Yaylacı’nın intihara kalkışarak hayatına son vermeye çalıştığı öğrenildi.

BİLEKLERİNİ KESTİ MÜDAHALE EDİLDİ

Yaylacı’nın bileklerini kestiğini gören yetkililer, olaya hemen müdahale etti. Yaylacı’nın tedavisinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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