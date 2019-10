Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesi hakkında bilgi verdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağbal, Barış Pınarı Harekatı için gereken kaynağa ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Savunma ve güvenlik bütçesi noktasında her zaman hassas olduk. Savunma ve güvenlik harcamalarımızın gerektirdiği kaynağın temini, yıl içinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçların süratle etkin şekilde karşılanması noktasında her zaman hassas davranıldı. Türkiye olarak şu anda yürütülen operasyon da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan her türlü bütçe kaynağı hem bütçede öngörüldü, hem ilave ihtiyaç gerekirse bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik ve bütçe gücümüz var.”

Türkiye’nin ekonomisiyle büyük bir ülke olduğunu ifade eden Ağbal, bütçenin, büyüklüğü ve yapılacak ayarlamalarla savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kaynağı süratle karşılayacak esneklik ve gücü bulunduğunu vurguladı.

Bu konuda savunma ve güvenlik ile ekonomiyle ilgili birimlerin tam bir koordinasyon halinde çalıştıklarını dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye, sadece Suriye’de yürütülen operasyon itibarıyla değil, küresel barış ve istikrarı sağlamak için de dünyanın başka bölgelerinde operasyonlar yürütüyor. Afganistan’da, Sudan’da, Bosna Hersek’te, birçok yerde barışı desteklemek için çalışmalar yapılıyor. Allah’a şükürler olsun ekonomimiz ve bütçemizin gücü, imkanları, Mehmetçiğimizin askerimizin silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü kaynağı sağlamamıza imkan verecek ölçüde. Bu millet, Kurtuluş Savaşı’nda dahi dişinden tırnağından artırarak ordusuna, Mehmetçiğine kaynak aktarmış ve bu konuda hiçbir zaman için ihtiyaçlar noktasında geri duruş olmamıştır. Bugün de imkanlarımız, yürütülen bütün operasyonların gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak güçtedir.”

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi” dedi.

KÖİ PROJELERİNE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Büyük ölçekli projelere ayrılacak kaynak bakımından yatırım programı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ağbal, “Ülkemizin kalkınması ve sanayileşmesi için gerekli olan büyük projelere 2020 Yatırım Programı’nda daha fazla kaynak ayrılmasıyla ilgili bir çalışma da yapacağız” diye konuştu.

Ağbal, kamu-özel iş birliği projelerinin, ulaşım ve sağlık gibi alanlar başta olmak üzere vatandaşın hızlı şekilde hizmete ulaşmasını sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Buna göre, 2020 yılında toplam 18,9 milyar liralık kaynağı kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında bütçemizde öngördük. Özel sektörün dinamizmi ve sağladığı finansmanla bu yatırımlar süratle tamamlandı ve hizmete girdi. Bu yatırımları kamu bütçesinden yapmak isteseydik bu hizmetlere daha uzun sürelerde erişecektik. Bunu hem şehir hastaneleri hem de otoyol projeleri için söylüyorum. Bu projelerle vatandaşımızın doğrudan kamu hizmeti sunumuna erişmesi yanında ekonomiye doğrudan ve dolaylı çok önemli katkılar da sağlandı. Önceden milli bütçeden yapmış olduğumuz harcamaları uzun yıllara yaymak suretiyle, uzun vadeye yayılmış ödeme projeksiyonu üretebiliyorsunuz.”

2020 bütçesinde KÖİ projelerine ayrılan kaynağın 10.5 milyarı sağlık, 8.3 milyarı ulaştırmaya harcanacak.

“VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ ORANLARI MAKUL VE TUTARLI”

Ağbal, gerek YEP’te gerekse bütçe tasarısında vergi artışlarına dair yasal olarak öngörülen parametreler kullanıldığını ifade ederek, vergilerle ilgili gelecek yıl artış oranlarını belirleme açısından bir taraftan mevcut yasalardaki vergi tarifelerinin esas alındığını, bir taraftan da dolaylı vergiler kapsamında ÖTV ve ithalatta alınan KDV bakımından iki faktörün temel belirleyici olduğunu söyledi.

Ağbal, şöyle devam etti:

“Bunlardan birincisi baz etkisi, 2019’da dolaylı vergiler ekonomik konjonktürdeki gelişime bağlı olarak uzun dönem trendinin altında seyretti. 2020 yılında yüzde 5 ekonomik büyüme öngörüyoruz. Büyümenin yukarı gittiği dönemlerde dolaylı vergilerimiz, özellikle ÖTV ve ithalatta alınan KDV ortalama trendin üzerinde bir büyüme gösterir. O açıdan 2020’de yüzde 5 büyüme olacağı hususunu göz önünde bulundurduğumuzda, ithalatta iç talep kaynaklı artış olmasının beklenmesi ve 2019’da toplanan vergilerin baz etkisi esas alındığında, vergi gelirlerindeki artış oranları kendi içerisinde makul ve tutarlı.”

Bütçede vergi gelirlerinde öngörülen artışlar ve oranlarda ekonomideki büyüme, bunun iç talebe bağlı olması ve 2019’daki baz etkisinin temel belirleyiciler olduğunu kaydeden Ağbal, “Önümüzdeki süreçte ekonomide yaşanacak toparlanma, iç talepte meydana gelecek iyileşme ve güven artışı sayesinde vergi gelirlerinde 2020 yılında hızlı bir toparlanma bekliyoruz” dedi.

GELİRLERDE SIÇRAMA BEKLENTİSİ

Ağbal, 2020’de özelleştirmeden 10 milyar liralık gelir hedefi bulunduğunu söyledi. Gelecek yıl iç talepteki hızlı toparlanma, faiz ve enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde düşmesi ve ileriye dönük tüketici güveninin artması gibi birçok faktörün etkisine değinen Ağbal, “Söz konusu yılda harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak” diye konuştu.

SURİYE’DE KONUT YAPIMI

Suriye’de oluşturulması öngörülen güvenli bölgede yapılacak konutlara ilişkin soruyu ise Ağbal, şöyle yanıtladı:

“Cumhurbaşkanımız baştan beri ifade etti. Türkiye’nin bu bölgede yürüttüğü operasyonun temel amacı güvenli bölgenin oluşturulması ve ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşların tekrar bu güvenli bölgede yerleşimlerinin sağlanması. Bu konuda Cumhurbaşkanımız yapılacak çalışmanın çerçevesini ve yöntemlerini de açıkladılar. Şu anda 2020 yılı bütçesinden bu amaçla ayrılmış bir bütçe yok ama büyük ve önemli bir proje. Türkiye geçmişteki meselelerde olduğu gibi bu meselenin de üstesinden gelebilecek ekonomik ve bütçe gücüne sahip.”