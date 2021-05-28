İki kardeş birden! Kahreden haber!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde alınan bilgiye göre, AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren (15) ile Eren (14) Altun kardeşler, yolun karşısına geçerken Mahmut Doğan kullandığı otomobilin çarpması sonuncu ağır yaralandılar.
ÖNCE ABLA HAYATINI KAYBETTİ
İHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti.
KARDEŞİ DE HAYATA TUTUNAMADI
İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eren Altun (14) da bu sabah 03.00 sıralarında yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Acı haberin ardından Altun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
YORUMLAR