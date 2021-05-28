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İki kardeş birden! Kahreden haber!

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren (15) ve kardeşi Eren Altun'a (14) otomobilin çarpması sonucu iki kardeş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

BÜYÜK ACI! Son dakika: Trafik kazası iki kardeşi hayattan kopardı! - VİDEO HABER
İki kardeş birden! Kahreden haber!
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İHA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde alınan bilgiye göre, AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren (15) ile Eren (14) Altun kardeşler, yolun karşısına geçerken Mahmut Doğan kullandığı otomobilin çarpması sonuncu ağır yaralandılar.

ÖNCE ABLA HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti.

KARDEŞİ DE HAYATA TUTUNAMADI

İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eren Altun (14) da bu sabah 03.00 sıralarında yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından Altun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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