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Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN OLAY! Son dakika: Minik Melike ekmek almaya giderken kazaya kurban gitti - VİDEO HABER
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Melike 13 yaşındaydı! Ekmek alacaktı!

İstanbul'daki kazada 13 yaşındaki kızı Melike Karaca'yı kaybeden baba Orhan Karaca, olay günü kızının ekmek almaya gittiğini belirterek, "Ekmek almaya ben gideyim, dediğim halde kendi gitti. 'Ben alıp gelirim' dedi çocuğum. Sonra eşim aradı. Arkasından koştum sonra. Olay yerinden götürmüşler çocuğumu. Hastaneden arayarak kızımın öldüğünü söylediler" dedi

KAHREDEN OLAY! Son dakika: Minik Melike ekmek almaya giderken kazaya kurban gitti - VİDEO HABER
Melike 13 yaşındaydı! Ekmek alacaktı!
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DHA

İstanbul Üsküdar'daki kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Hızlanarak kontrolden çıkan otomobil, önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı.

İKİ YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenler yaralıların yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralı da yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI DA KAMERAYA YANSIDI

Hafif yaralanan sürücü Ertuğrul, ise polis eşliğinde hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"'BABA BEN SENİ BIRAKMAM SENSİZ BİR YERE GİTMEM' DERDİ"

Melike Karaca'nın babası Orhan Karaca, "İşten geldim, üstümü çıkardım. Çocuğum 'Ben ekmek almaya gidiyorum' dedi. 'Ben gideyim' dediğim halde kendi gitti. 'Ben alıp gelirim' dedi çocuğum. Sonra eşim aradı 'Kızın evde mi?' dedi. 'Yok bakkala gitti' dedim.

Arkasından koştum sonra olay yerinden götürmüşler çocuğumu. Devlet hastanesine gittim, orda yoktu. Özel bir hastaneden aradılar beni. 'Çocuğun burada' dediler. Bana çocuğumun öldüğünü söylediler. 'Baba ben çalışacağım, çalışkan olacağım' derdi. 'Baba ben seni bırakmam, sensiz bir yere gitmem' derdi. Süratliymiş baya ben görmedim" diye konuştu.

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