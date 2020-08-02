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Büyük Baskın oyuncuları kimler? Büyük Baskın filmi konusu nedir?

Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan Büyük Baskın filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerini Bruce Willis ve Christopher Meloni gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Büyük Baskın filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Büyük Baskın

Büyük Baskın oyuncuları kimler? Büyük Baskın filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. ABD yapımı Büyük Baskın filminin başrollerinde Hollywood yıldızları yer alırken aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Büyük Baskın filminin oyuncuları ve konusu

BÜYÜK BASKIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.

BÜYÜK BASKIN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Steven C. Miller
Oyuncular: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista ve Adrian Grenier

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