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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Habertürk'e açıklamalarda bulundu

Habertürk TV'de Eren Eğilmez, Nagehan Alçı ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi parti liderlerinin katılımıyla yapılacak bir canlı yayın programına katılmaya hazır olduğunu açıkladı...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Habertürk'e açıklamalarda bulundu
HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı "Gerçek Fikri Ne?" programında gazeteci Nagehan Alçı ile İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk'te siyasi liderlerin katılacağı bir canlı yayın programına katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan BBP Lideri Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLARIN TERÖRİZE EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Atanma demokratik yapılmıştır, tepkileri, itirazları normal karşılanabilir ancak olayın terörize edilmesi kabul edilemez. Belki 100'e yakın üniversiteye bu şekilde rektör ataması yapıldı. Sadece Boğaziçi'nde olaylar çıktı. Tepkisel boyutta bakarsanız Boğaziçi elitizmle karşı karşıyayız. Benim elimde yetki olsa baştan YÖK'ü kaldırırım. Ama üniversitelerimiz de, bilim adamlarımız da hukuka, kanuna uyması lazım. Akademisyenler kanuna uymayacak da, normal sokaktaki vatandaştan, öğrenciden nasıl hukuka uygun davranmasını bekleriz ki. Özellikle karşı çıkışlara baktığımızda, yurtdışından ağırlıklı tweetler atılmaya başlandı. Daha sonra iş ABD, Fransa ve bazı AB üyesi ülkelerin desteğine kadar vardı.

"MUHSİN YAZICIOĞLU BU SÖZÜ NEREDE SÖYLEMİŞ GETİRİN DEDİM"

Şüphelerin kaldırılıp, aydınlatılmasını bekliyoruz. Bu hadise ilk olduğunda Ergenekon yaptı demişlerdi. O zaman Fetulluhçı yayın organları Muhsin Başkan 'bizim tarlayı sürdüler' diye yayın yaptı. Böyle bir söz yok. Ben bir televizyon programında bu sözü nerede söylemiş, getirin dedim. Bir tanesi 'getireceğim' dedi, getiremedi. Muhsin Yazıcıoğlu'na büyük iftira atıyorlar. Sadece Türkiye'de değil Türk Dünyası'nda da önemli birisi olan Muhsin Yazıcoğlu'nun başında olduğu bir yerde o tarlayı kim sürebilir? Bunu söyledikleri anda FETÖ ağzıyla konuşmuş olurlar. 17-25'ten sonra da dediler ki, bir sürü ithamda bulundular Fetullahçılar.

"MESELELERİMİZİN ÇOĞU BU 1982 ANAYASADAN KAYNAKLANIYOR"

Kurulduğumuz günden beri darbecilerin yaptığı 82 Anayasası'ndan Türkiye'nin kurtulması gerektiğini savunuyoruz. Meselelerimizin pekçoğu bundan kaynaklanıyor. Onun için Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanımız demokrasi ve hukuku önceleyen bir anayasa diyor. Sayın Bahçeli aynı şeyi söyledi. CHP demokratik bir anayasa istiyoruz diyor. İYİ Parti aynısını söylüyor. Burada bir söylem birliği var. HDP'nin talepleri karşılanabilir, uzlaşılabilir talepler değil. Önce ortak taleplerimizi, düşüncelerimizi, hedeflerimizi konuşalım.

"SAADET TABANI HEM CUMHUR İTTİFAKINA HEM BİZE ÇOK YAKIN"

Dış politikada Türkiye ne kadar güzel gidiyor. Bunu CHP, İYİ Parti ve diğerleri de alkışlamalı. Anayasanın Meclis'te 400 bulunsa bile halkın onaylamasından yanayım. Saadet Partisi tabanı hem Cumhur İttifakına hem bize çok sıcak. Saadet Partisi seçmeninin ikinci tercihi Büyük Birlik Partisi. Elbette Saadet Partisi burada olsun isterim. BBP belki 1,5-2 bandında duruyor ama en son dörtte bir yerde aday göstermemize rağmen 1.9 oy aldık. BBP potansiyel anlamında ilk 5 parti içinde. Biz HDP'nin önündeyiz. En fazla maksimum 19'a çıkabilir, 20 olamaz.

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