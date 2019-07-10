Büyük Düğün filmi oyuncuları kimler? Büyük Düğün filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Büyük Düğün filmine dair detaylar...

BÜYÜK DÜĞÜN FİLMİ KONUSU

Konu: Uzun zaman önce boşanmış olan Don ve Ellie Griffin (De Niro ve Keaton) çifti aşırı tutucu biyolojik annesi aniden düğüne katılmaya karar verince, üvey çocuklarının hatrı için bir kez daha mutlu bir çiftmiş gibi davranmak zorunda kalırlar.

Düğündeki tüm gözler onların üzerindeyken Don ve Ellie geçmişleri, bugünleri ve gelecekleriyle yüzleşmek ve bu süreçte birbirlerini öldürmemek için kendilerini tutmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK DÜĞÜN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Orijinal adı: The Big Wedding

Yönetmen: Justin Zackham

Yapım yılı: 2013

Türü: Romantik komedi

Oyuncular: Robert De Niro, Diane Keaton, Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Topher Grace