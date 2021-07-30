İlk gösterimini 12 Aralık 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapan Büyük Göç filmi araştırılıyor. Orijinal ismi Exodus: Gods and Kings olan ve Türkçeye Büyük Göç olarak çevrilen film bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sosyal medya kullanıcıları Büyük Göç filmini araştırıyor. Büyük Göç (Exodus: Tanrılar ve Krallar) filmi konusu nedir? Büyük Göç (Exodus: Tanrılar ve Krallar) oyuncuları kim?
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Christian Bale - Musa
Joel Edgerton - II. Ramses
Aaron Paul - Yeşu
John Turturro - I. Seti
Ben Kingsley - Nun
Sigourney Weaver - Tuya
María Valverde - Sippora
Indira Varma - Başrahibe
Hiam Abbass - Bityah
Kevork Malikyan - Yitro
Anton Alexander - Dathan
Golshifteh Farahani - Nefertari
Ben Mendelsohn - Hegep
Dar Salim - Khyan
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ KONUSU NE?
Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı film, Hz. Musa'nın hayatının önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. Tevrat'ın bazı bölümlerinden esinlenerek yazılan hikaye, Musa'nın doğumu ve Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edilişiyle başlıyor.
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