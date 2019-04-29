İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir panelde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

ATATÜRK'ÜN HATIRASINA HAKARET



DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İstanbul Barosu Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Tzortzis hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarını kast ederek onlara hakaret ettiği kaydedilen Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

Yunan asıllı İngiliz Tzortzis'in konuşmasının sosyal medyaya yansımasının ardından olay büyük tepki çekmişti.