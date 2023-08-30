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        Haberler Gündem BÜYÜK ZAFER| 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ücretsiz ve telifsiz indir! Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları galerisi

        30 Ağustos mesajları! Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları galerisi

        30 Ağustos mesajları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük zaferin 101. yıl dönümünde sevincini paylaşmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Büyük zaferin 101. yıl dönümü coşkusunu sevdikleriyle sosyal medya üzerinden paylaşmak isteyenler için Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları galerisini haberimizde derledik. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları galerisindeki görsel ve mesajları ücretsiz olarak indirip telif sorunu yaşamadan paylaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 08:02 Güncelleme: 30.08.2023 - 08:02
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        30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada telefon mesajlarıyla sevdikleriyle coşkusunu paylaşmak isteyenler tarafından günün en çok araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Atatürk ve bayrak resimli 30 Ağustos mesajları en çok merak edilenler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte 101. yıla özel 30 Ağustos resimli mesajları...

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        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

        3

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyene

        4

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

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        Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

        6

        Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

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        Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

        Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. (Mahatma Ghandi)

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        Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz; birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.

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        Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

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        Herkesin 30 Ağustos zafer bayramı kutlu. Başta M.Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Hepsinden Allah rağzı olsun.

        #30 ağustos
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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