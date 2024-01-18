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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - En son haberler

        Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 21:50
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        Büyükçekmece'de rüşvet operasyonu
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        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" konularıyla ilgili çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, bir inşaat firması tarafından ilçede nisan ayında oturuma başlanması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın temellerinin kazılmadan inşa edildiği iddialarına yönelik çalışma yapıldı.

        Zorunlu olan fore kazıkları çakılmadığı, sismik kontrolleri gerçekleştirilmediği, yapı denetimcilerce hiçbir kontrolünün yapılmadığı öne sürülen villalarla ilgili sahte rapor düzenlendiği belirtildi.

        Üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ile iki ayrı keşif raporu kapsamında belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği iddia edildi.

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        Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlenerek, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Çnin de bulunduğu 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altının bulunduğu aktarıldı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı da öğrenildi.

        KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ GAZETECİYE SALDIRDI

        Binaya getirilen şüphelilere alkışlayıp slogan atarak destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına da tepki gösterdi.

        Bu sırada, olayı takip eden bir gazeteci, kimliği belirsiz kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

        Yere düşmesinin ardından da darbedilen gazeteciyi meslektaşları ile bazı vatandaşlar kurtardı. Saldırıya uğrayan gazetecinin, kendisini darbeden kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, operasyonla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinde her türlü sürprizi beklediklerini belirtti.

        Akgün, 2009 yılından bu yana planlı ve programlı operasyonlar yapıldığını öne sürerek, "Hiç kimse bizi yıldıramaz." dedi.

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bu operasyonun Büyükçekmece Belediyesini yıpratmaya yönelik olduğunu savundu.

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        #Büyükçekmece Belediyesi
        #Büyükçekmece rüşvet
        #haberler
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