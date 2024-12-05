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        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'de "izmarit" atana para cezası | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de sokağa izmarit ve çöp atana para cezası kararı

        İstanbul'un Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreye kirletenlere idari para cezası uygulanması kararı alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:56
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        Büyükçekmece'de "izmarit" atana para cezası
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        İstanbul'un Büyükçekmece Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı.

        Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.

        Belediye Başkanı Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, "Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak. İdari para cezası sivil zabıta ile zabıta ekiplerimiz tarafından uygulanacak" dedi.

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