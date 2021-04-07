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Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 3 binanın daha yıkımına başlandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Büyükçekmece'de, risk oluşturan 3 bina daha yıkılıyor.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 3 binanın daha yıkımına başlandı
AA

Atatürk Mahallesi Burak Sokak'taki deprem riski taşıyan, orta hasarlı olduğu tespit edilen 28 daireden oluşan 3 binanın yıkımı, Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yapılıyor.Yıkım çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam ettiğini, bugün de 3 bloktan 28 daireden oluşan sitenin yıkımının gerçekleştiğini kaydetti.

Sak, belediye olarak 1999 depreminden hemen sonra kentsel dönüşümü başlattıklarını belirterek, "Bugüne kadar 25 bin civarında bağımsız bölümün yenilenmesini sağladık." dedi.

İlçedeki vatandaşların da bu konuda hassas olduğunu anlatan Sak, belediye olarak binaların yenilenmesi konusunda vatandaşa gerekli desteği sağladıklarını ifade etti.

Sak, bugün yıkımı gerçekleştirilen binaların 1999 depreminden önce yapıldığını, yan tarafta aynı siteye ait 4 blokun daha olduğunu ve işlemlerinin devam ettiğini aktararak, "Bu binalar deprem riski analizi yapıldığında riskli bina olarak çıktı. Vatandaşlarımız da bu konuda yardımcı oldu. Biz de belediye olarak destek verdik ve bugün de yıkımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah buradaki insanlar en kısa zamanda yeni binalarına kavuşurlar ve artık deprem korkusu olmadan rahat bir şekilde evlerinde yaşarlar." diye konuştu.

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