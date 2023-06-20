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Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan 4 blokun yıkımına başlandı

İstanbul Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan 4 blok ve 42 bağımsız bölümden oluşan binaların yıkım çalışmalarına başlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Davamız Büyükçekmece ilçesinde vuku bulacak bir depremi hiç kimsenin burnu bile kanamadan sıyrıklarla atlatmak. Bu hafta 100 daireyi yıkarken arkasından diğer yıkacağımız blokların hazırlığını yapıyoruz" dedi

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AA
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan 4 blok ve 42 bağımsız bölümden oluşan binaların yıkım çalışmalarına başlandı.
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı

    Fatih Mahallesi Kaptan Sokak'ta devam eden yıkım çalışmalarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de takip etti.
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı

    Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi ile özellikle İstanbul'u etkileyecek depremin her geçen gün yaklaştığını söyledi.
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı

    Bu hafta içinde 13 bloktan oluşan yaklaşık 100 daireyi yıkacaklarını aktaran Akgün, dışarıdan yeni ve harika gözüken binaların beton ile demirleri incelendiğinde depremde ayakta kalmasının mümkün olmadığının görüldüğünü belirtti.
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı

    Akgün, 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nden sonra kentsel dönüşüm olgusunu içine sindiren ve kentsel dönüşümün ne olduğunu çok iyi kavrayan bir ilçe belediyesi olduklarına dikkati çekerek, "Davamız Büyükçekmece ilçesinde vuku bulacak bir depremi hiç kimsenin burnu bile kanamadan sıyrıklarla atlatmak. Yılların belediyecisiyim. Depremin 2030'lı yılların başlarında geleceğini bilimi insanları söylüyor. Dolayısıyla koşar adımlarla gitmek zorundayız. Bu hafta 100 daireyi yıkarken arkasından diğer yıkacağımız blokların hazırlığını yapıyoruz" diye konuştu.
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı
  • Büyükçekmece'de riskli 4 blokun yıkımına başlandı

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